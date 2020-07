Ciclone bomba que atua no Sul terá reflexos em outras regiões do Brasil; entenda

Ciclone causou grandes estragos na região Sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina (foto) (foto: Divulgação/Prefeitura de Chapecó)

Outros estados do Brasil poderão sofrer efeito do ciclone bomba ao longo desta semana, alerta comunicado oficial da Marinha do Brasil. Os ventos no litoral poderão chegar a 115 km/h. O sistema meteorológico atingiu a Região Sul do Brasil nessa terça (30) e causou grandes estragos. Outros estados do Brasil poderão sofrer efeito doao longo desta semana, alerta comunicado oficial da Marinha do Brasil. Osno litoral poderão chegar a 115 km/h. O sistema meteorológiconessa terça (30) e causou grandes estragos.









A tendência é que o ciclone continue atuando na costa brasileira até a próxima sexta (3), mas cada vez com menos intensidade, uma vez que está se deslocando no oceano em direção à África.





Efeito nas cidades





O meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que a população das cidades litorâneas sentirá fortes ventos, mas nada comparado ao que aconteceu na terça.





"Como o ciclone está se deslocando para a África, o principal impacto será no alto mar. É preocupante para embarcações e navios, mas para a população não tanto. Veremos fortes ventanias, mas sem grandes chances de estragos", explica.





Os ventos mais fortes serão sentidos principalmente nas cidades do litoral da região Sul do Brasil, mas também, de alguma maneira, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A tendência é de enfraquecimento ao longo da semana.





Frente Fria





Uma frente fria acoplada ao ciclone seguirá atuando Brasil afora e poderá causar ventanias e chuvas, mas dentro da normalidade.





"A frente fria vai seguir atuando e, inclusive, adentrar ao território brasileiro, causando ventos e nebulosidade até em Minas Gerais, no Sul e na Zona da Mata, mas tudo dentro da normalidade", comenta o meteorologista.

Entenda

O ciclone é composto por uma área de baixa pressão, começou a se formar no Norte da Argentina e está se deslocando em direção ao Leste. A área de baixa pressão está cruzando Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e deve ganhar forma de ciclone sobre o oceano, no litoral gaúcho.





De acordo com a Celesc, equipes estão em campo nesse momento, atuando nas áreas atingidas.





A orientação é para a população permanecer em local seguro e relatar as ocorrências para a Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).