Reflexo do ciclone: fortes rajadas de vento podem atingir pontos de Minas nesta quarta

Em BH, previsão é de céu claro a parcialmente nublado ao longo de todo dia (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) instabilidade com fortes rajadas de vento e alta nebulosidade na Zona da Mata e no Sul de Minas. Na capital, o tempo fica tranquilo, com máxima de 25°C e mínima de 13°C. Uma frente fria acoplada ao ciclone extratropical que está atuando no Sul do Brasil pode ocasionar reflexos em pontos de Minas Gerais nesta quarta (1º). A previsão é decom fortes rajadas de vento e alta nebulosidade na Zona da Mata e no Sul de Minas. Na capital, o tempo fica tranquilo, com máxima de 25°C e mínima de 13°C.









Os ventos nas regiões mineiras poderão chegar a até 25 km/h - índice ainda muito inferior aos 100km/h registrados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul nessa terça (30).





Na capital e nas demais regiões do Estado, o céu fica de claro a parcialmente nublado nesta quarta-feira. A exceção é a faixa leste, nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, onde há maior cobertura de nuvens também ocasionada por ventos vindos do oceano. A máxima em Minas hoje deve ser de 31°C, no Norte, Noroeste e Triângulo, e a mínima de 8°C, no Sul.





Frio mais intenso ao longo da semana





Outro reflexo da atuação do ciclone extratropical no Sul do Brasil é a chegada de uma massa de ar polar no final de semana. A tendência é que haja quedas expressivas de temperatura até domingo.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra