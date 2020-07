Reflexos do ciclone bomba no Sul trazem ventos de até 90 km/h a SP e Rio

As ventanias do ciclone bomba que atingiu a região Sul do País nesta terça-feira, 30, chegaram também à região Sudeste na madrugada desta quarta-feira, 1, rajadas de até 90 km/h são esperadas nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e no Paraná - este último na região Sul. A velocidade pode chegar a 110 km/h no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.



O ciclone extratropical está centrado no litoral gaúcho desde a noite de terça-feira, segundo a Climatempo. A parte Norte do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo não devem sentir reflexos da borda do ciclone.



Após a madrugada com fortes ventos, o amanhecer na cidade de São Paulo foi com nebulosidade e termômetros na casa dos 18º C, em média, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo. Não há previsão de chuva na capital paulista, mas uma massa de ar polar se aproxima e deve chegar nesta quinta-feira, dia 2.



Da meia-noite até as 6h58, o Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu quatro chamadas para quedas de árvores, segundo a corporação. Cidades do interior paulista também enfrentaram ventos, chuva e incidência de raios.



Na terça-feira, o ciclone bomba atingiu os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deixando ao menos três vítimas fatais. Os ventos chegaram a 120 km/h, o equivalente a um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson.