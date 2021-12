É falso que Boris Johnson não se vacinou porque a agulha estava tampada

Captura de tela feita em 15 de dezembro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: reprodução)

Agulha tampada?

Aplicação da funcionalidade %u201Clupa%u201D da ferramenta InVID-WeVerify sobre capturas de tela feitas em 15 de dezembro de 2021 de um vídeo do Evening Standard no YouTube ( . / ) (foto: reprodução)

Uma foto do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sendo vacinado contra a covid-19, acompanhada da alegação de que se tratou de uma simulação pois a agulha estava tampada, foi compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde o último dia 14 de dezembro. Mas isso é falso: no vídeo do momento em que o premiê é imunizado é possível observar que a agulha não estava protegida por uma tampa., indicam as legendas de algumas publicações compartilhadas no Twitter ( 1 3 ) e no Facebook ( 1 2 ).As publicações começaram a ser compartilhadas depois que o governo britânico acelerou a aplicação da dose de reforço, a fim de minimizar o impacto da variante ômicron.A imagem circulou com alegações semelhantes também em outros idiomas, como espanhol Em 2 de dezembro de 2021, Johnson recebeu o reforço do imunizante contra a covid-19 em uma clínica de vacinação no Hospital St. Thomas, em Londres, como noticiado pela AFP.Pouco antes, a Grã-Bretanha havia estabelecido uma meta de dois meses ( 1 2 ) para aplicar as doses de reforço em todos os adultos maiores de 18 anos, na tentativa de minimizar o impacto da variante ômicron.As publicações que afirmam que o primeiro-ministro não foi realmente vacinado são falsas.Vídeos do momento em que Johnson recebe a dose do imunizante permitem ver a agulha, que não está tampada, entrando em seu braço.Uma busca no Google pelas palavras-chave em inglêslevou a esta sequência publicada no canal do YouTube do London Evening Standard, um jornal britânico, em 3 de dezembro de 2021.O momento em que o premiê britânico é vacinado com a dose de reforço pode ser visto nessa sequência em um minuto e 11 segundos.Usando a funcionalidade “lupa” da ferramenta InVID-WeVerify sobre capturas de tela do momento da vacinação pode-se ver com mais definição que a agulha não estava coberta por uma capa protetora:



A mesma cena foi capturada a partir de ângulos diferentes em vídeos publicados pelos tabloides britânicos The Sun e The Daily Mail.



O Checamos já verificou outras alegações de que as seringas de aplicação do imunizante contra a covid-19 supostamente estavam sem agulha ou com a capa de proteção (1, 2, 3).

