O vídeo de um político belga fingindo se vacinar mostra uma simulação

De fato, no vídeo se vê um homem supostamente recebendo uma vacina, e em seguida, fica evidente que a seringa que a profissional de saúde utiliza segue tampada. Nos comentários das publicações em holandês, os usuários de redes sociais mencionaram o centro de vacinação Bilzen, na província belga de Limburgo.Buscas no Google com as palavras-chave “Bilzen vaccinatiecentrum test” (Teste do centro de vacinação Bilzen, em português), levaram a uma reportagem televisiva, publicada em 1º de fevereiro de 2021 pela cadeia belga de rádio e televisão VTR, na qual se explica que as imagens realmente correspondem a uma simulação de vacinação contra a covid-19.O vídeo não está mais disponível nesse site. Mas o material audiovisual foi compartilhado no mesmo dia no Facebook por Bart Somers , vice-ministro presidente e ministro do Interior do governo da região flamenga, uma das três comunidades constitucionais da Bélgica.Na verdade, é ele o político que aparece na peça audiovisual, não o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo , como afirmam as publicações difundidas nas redes sociais.A partir do minuto 1 e 32 segundos é possível ver a mesma sequência viralizada nas redes sociais:Somer escreveu na publicação que o objetivo do ensaio era analisar áreas que precisavam ser melhoradas no centro de vacinação para iniciar a imunização quando as vacinas estivessem disponíveis. Ele ainda explicou que realmente não recebeu a primeira dose no evento., disse em holandês.O jornal local Het Laatste Nieuws também publicou um artigo sobre o teste:[no nordeste da Bélgica], diz o texto.O ministro do Interior explicou à AFP, em 4 de fevereiro de 2021, que o evento que aparece no vídeo foi um ensaio para provar capacidades logísticas dos pontos de vacinação e não uma vacinação real:O ministro também publicou , em holandês, sobre o material que foi usado para desinformar. Em tradução livre, diz:Em 7 de junho de 2021 o político divulgou uma foto do momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. No mesmo dia, o canal belga RTV publicou um vídeo do evento no Facebook.No início de 2021, publicações falsas e enganosas envolvendo dirigentes ao redor do mundo e a vacinação foram recorrentes. A AFP verificou várias dessas alegações ( 1 3 ).