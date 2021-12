Não há registro de Max Verstappen dedicando o título da F1 a Bolsonaro

Captura de tela feita em 14 de dezembro de 2021 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: reprodução)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)



Publicações afirmando que o piloto holandês Max Verstappen dedicou a sua vitória na Fórmula 1 - em entrevista ao jornal The New York Times - à namorada, ao sogro, ao povo brasileiro e “ao melhor presidente da história deste país, Jair Messias Bolsonaro” foram compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde o último dia 12 de dezembro, data da corrida em que se sagrou campeão. No entanto, não há registro de que Verstappen tenha dado essa declaração., diz o texto sobreposto a uma fotografia do piloto de Fórmula 1 em publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), no Instagram ( 1 2 ) e no Twitter ( 1 2 ).Nas mensagens, os usuários celebraram a suposta declaração do piloto holandês em comentários como:No último dia 12 de dezembro , o piloto Max Verstappen se sagrou campeão mundial de Fórmula 1, após vencer o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada de 2021.Logo depois da conquista, a imagem com a suposta dedicatória ao presidente Jair Bolsonaro, entre outras pessoas, começou a viralizar. Contudo, não há registro dessa declaração de Verstappen ao jornal The New York Times, como alegam as publicações.Uma busca no Google pelos termosmostrou como resultado uma matéria publicada no site do meio de comunicação norte-americano em 9 de dezembro de 2021 e atualizada no dia 12, com a vitória do piloto holandês.Ao longo do texto há declarações de Verstappen, mas nenhuma menciona o presidente brasileiro.Uma pesquisa avançada pelos termos, como aparecem nas publicações virais, somente no site do The New York Times, não levou a nenhum artigo ou entrevista em que o holandês citasse o mandatário.Uma busca nas redes sociais do piloto e nas plataformas de arquivamento de publicações Wayback Machine ( 1 3 ) e Archive Today ( 1 3 ) tampouco mostrou qualquer citação a Bolsonaro.No Instagram, Verstappen, sim, agradeceu a sua equipe, família e amigos após vencer o campeonato mundial de Fórmula 1.A imagem utilizada nas publicações virais também pode ser encontrada no Instagram do piloto. A foto data de 10 de novembro de 2021, quatro dias antes do Grande Prêmio do Brasil , em São Paulo. A legenda, em inglês diz:Como indicam as postagens virais, Max Verstappen namora com Kelly Piquet ( 1 2 ), filha do ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 e tricampeão mundial Nelson Piquet O Checamos já verificou outras alegações ( 1 2 ) sobre supostas declarações de atletas ao jornal The New York Times.Conteúdo semelhante foi checado pela equipe da Agência Lupa