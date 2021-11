Cientistas pedem que Londres aplique dose de reforço anticovid a todos os adultos

Os cientistas que assessoram o governo do Reino Unido sobre a covid-19 recomendaram nesta segunda-feira (29) que a terceira dose da vacina seja oferecida a todos os maiores de 18 anos, em um esforço para aumentar a proteção contra a variante ômicron.



A dose de reforço, que até agora estava reservada aos maiores de 40 anos, deveria ser oferecida três meses após a segunda, ao invés dos seis atuais, aconselharam os especialistas do Comitê Conjunto sobre Vacinação e Imunização (JCVI, na sigla em inglês) em coletiva de imprensa.



Além disso, os especialistas recomendaram que as crianças de 12 a 15 anos recebam a segunda dose da vacina contra o coronavírus três meses depois de receber a primeira.



Pedindo uma ação rápida, mas sem difundir pânico, o professor Jonathan Van-Tam, subdiretor médico da Inglaterra, qualificou de "preocupante" a variante ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul e já detectada em diversos países.



O número de mutações presentes nessa variante, "nos faz temer a possibilidade de algum efeito relacionado com a eficácia da vacina", explicou Van-Tam.



Até agora, foram registrados 11 casos da variante ômicron no Reino Unido: cinco na Inglaterra e seis na Escócia, alguns deles sem relação com viagens ao exterior.



Com mais de 144.700 mortes desde o início da pandemia, o Reino Unido é um dos países mais afetados pela covid-19. No total, mais de 88% dos maiores de 12 anos já receberam a primeira dose da vacuna, mais de 80% a segunda e mais de 30% a dose de reforço.



Está previsto que o ministro da Saúde, Sajid Javid, anuncie ante o parlamento medidas de restrição temporárias contra a nova variante.



Devido à emergência provocada pela cepa ômicron, o Reino Unido convocou nesta segunda uma reunião dos ministros da Saúde de G7. Neste ano, a presidência rotatória é da organização é do governo britânico.