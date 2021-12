Vídeo em que Lula recebe camisa 22 é anterior à filiação de Bolsonaro ao PL

Captura de tela feita em 14 de dezembro de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: reprodução)

Publicações que alegam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi “trollado” ao receber de presente uma camisa de futebol com o número 22, o mesmo do Partido Liberal (PL) ao qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado, foram compartilhadas mais de 1,6 mil vezes nas redes sociais desde 13 de dezembro de 2021. No entanto, a gravação em que Lula é presenteado foi feita meses antes da filiação do atual mandatário., diz uma das publicações compartilhadas no Twitter ( 1 3 ), no Facebook ( 1 2 ) e no Instagram ( 1 3 ).Uma pesquisa no Google pelos termoslevou a artigos ( 1 2 ) que afirmam que o presente foi entregue ao líder do Partido dos Trabalhadores (PT) no dia 25 de agosto de 2021 durante uma visita a Salvador , na Bahia. Na época, o ex-presidente fazia um périplo por várias cidades do nordeste.A camisa do Esporte Clube Bahia foi entregue em um evento na Assembleia Legislativa da Bahia pelo deputado estadual Adolfo Menezes (PSD). Ao AFP Checamos, a assessoria de Menezes explicou que o número da camisaO governador do estado, Rui Costa (PT), publicou no mesmo dia uma foto de Menezes e Lula segurando a camisa do clube baiano.Já o anúncio de filiação de Bolsonaro ao Partido Liberal (PL) foi feito meses depois, em 10 de novembro de 2021 e efetivado em 30 de novembro.Procurada pela AFP, a assessoria de Lula destacou que, na época do evento na Bahia,ao partido.Esse conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa