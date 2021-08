Não é possível afirmar que a ivermectina teria salvado 500 mil pessoas da morte por covid-19

Captura de tela feita em 10 de agosto de 2021 de uma publicação no Facebook

Sem eficácia comprovada contra a covid-19

O que dizem os governos citados

Profissional da saúde segura embalagem de ivermectina em Cali, na Colômbia, em 21 de julho de 2020 ( AFP / Luis Robayo)

A “poderia ter salvo meio milhão de vidas”, indicam publicações nas redes sociais que somam mais de 16 mil compartilhamentos desde o último 31 de maio. Essa afirmação foi feita pelo médico norte-americano Pierre Kory, presidente da Front Line Covid-19 Critical Care Alliance, em uma videoconferência da organização publicada em 16 de maio de 2021. Na ocasião, ele mencionou o México e a Índia como supostos exemplos de sucesso na aplicação do remédio. No entanto, especialistas explicaram à AFP que a afirmação de Kory carece de fundamento científico: até agora não há dados suficientes que comprovem a eficácia do uso do antiparasitário para o tratamento ou a prevenção do novo(...), diz uma das publicações, compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), no Instagram ( 1 2 ), no Twitter ( 1 2 ) e em sites ( 1 2 ).A afirmação tambémem espanhol ( 1 3 ), em francês ( 1 2 ) e em inglês As publicações têm como base textos publicados pelos sites Terra Brasil Notícias , em 31 de maio, e Aliados Brasil , em 1º de junho, que trazem informações originalmente noticiadas pelo portal norte-americano World Tribune em 26 de maio de 2021.O texto original em inglês trata de afirmações feitas pelo médico Pierre Kory em uma videoconferência no mesmo mês de maio, sobre o uso da ivermectina para tratamento e prevenção da-19.Aos 37 minutos do vídeo, o médico %u23BC sem citar dados %u23BC diz:, referindo-se ao fato de a Organização Mundial da Saúde não recomendar o uso do medicamento contra o novo coronavírus. Posteriormente, ele indica que a drogaKory é presidente da Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) , uma organização sem fins lucrativos composta por especialistas em cuidados intensivos, segundo a descrição contida em seu site,. Ele é também o coordenador de uma revisão científica de diversos estudos sobre a ivermectina realizados ao redor do mundo. ivermectina é um medicamento barato para uso veterinário e humano contra parasitas como a sarna, a oncocercose e os piolhos. Em abril de 2020 um estudo concluiu que esse antiparasitário inibiu a replicação do vírus da covid-19 in vitro, ou seja, em laboratório, não em um organismo vivo. Desde então não houve análises que confirmassem a eficácia do medicamento em humanos., destacou Gustavo Trossini , pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP).Sobre o trabalho publicado por Kory, ele disse que[meio milhão]Para Sandra Farsky , chefe do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, é igualmente inviável afirmar que a ivermectina teria salvado 500 mil vidas., explicou à AFP.Ponderação semelhante foi feita por Marcelo Molento , doutor em Parasitologia, professor associado da Universidade Federal do Paraná e coordenador do Laboratório de Parasitologia Clínica Veterinária:Desde o início da pandemia da covid-19 circulam rumores sobre a suposta eficácia da ivermectina na prevenção e no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus, alguns deles já verificados ( 1 3 ) pela AFP.Por conta da falta de dados que comprovem a sua eficácia contra a covid-19, a OMS mantém seu posicionamento desde março de 2021 , desaconselhando o uso da ivermectina e recomendandoNo Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) orienta o uso da ivermectina de acordo com as indicações , que não incluem a covid-19.Também em março de 2021 , a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) informou ter analisado as informações mais recentes sobre o uso da ivermectina no tratamento e prevenção do novo coronavírus, masA Agência de Medicamentos e Alimentos (FDA) dos Estados Unidos reafirmou em maio de 2021 - e reiterou em agosto - que o medicamento não é indicado para combater vírus e que. A agência ainda alerta que doses excessivas do antiparasitário podem ser perigosas e causar sérios danos à saúde.Segundo Farsky, os estudos realizados a partir de 2020 com o medicamento contam com uma amostra pequena de pacientes e, por isso,. A especialista ainda explicou que é necessário um número grande de pessoasMolento acrescentou que alguns médicos alegam que. Mas, argumentou ele, estão sendo observadospor conta do uso da ivermectina., ressaltou.Em fevereiro de 2021, o Conselho Federal de Farmácia publicou um texto sobre o aumento de vendas de medicamentos no contexto da pandemia de covid-19, ainda que esses fármacos não tivessem eficácia comprovada. No caso da ivermectina, o crescimento foi de 557,26%.No último 11 de agosto, Jailton Batista, diretor-executivo da farmacêutica Vitamedic, fabricante de ivermectina, prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura a gestão da pandemia por parte do governo federal brasileiro. Batista foi questionado sobre as vendas do medicamento . Durante a sessão, indagado sobre se a farmacêutica teria conduzido estudos para avaliar a eficácia da ivermectina contra a covid-19, admitiu:(...),Em sua apresentação, Pierre Kory citou o México e a Índia como exemplos de países que, segundo ele, teriam reduzido o número de casos e intervenções hospitalares a partir do uso da ivermectina.Ele alega que no México foi adotada uma estratégia de testagem em massa e distribuição de ivermectina para pacientes positivos. Essa distribuição, entretanto, não foi feita em todo o país, e sim na capital, Cidade do México O governo mexicano, por sua vez, recomenda quee cita especificamente a ivermectina.Já na Índia, como apontou Kory, o medicamento passou a ser recomendado pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar em 28 de abril de 2021 para o tratamento de pacientes assintomáticos ou com sintomas leves.Dois meses depois, em 28 de junho de 2021, o secretário de Saúde do país, Rajesh Bhushan, enviou uma carta aos estados, orientando sobre o controle da pandemia, e atribuiu a diminuição de casos e mortes às medidas de contenção adotadas:O cientista de dados e coordenador da Rede Análise Covid-19, Isaac Schrarstzhaupt , explicou ao Checamos, em julho de 2021 , que a restrição na circulação pode ter causado, efetivamente, a queda no número de casos e de mortes na Índia. O comportamento das pessoas com o colapso do sistema de saúde passou a ser mais cuidadoso e de maior distanciamento.



Além dos Estados citados por Kory, o texto do site Aliados Brasil menciona um terceiro país com supostos resultados positivos: o Equador.



De acordo com o artigo, o país sul-americano “também obteve resultados positivos” com o uso da ivermectina e menciona uma reportagem do portal El Universo. No texto há uma metanálise feita pela FLCCC cuja conclusão é de que a ivermectina demonstra um “forte sinal de eficácia terapêutica” e em que se recomenda a adoção do medicamento globalmente como profilaxia e tratamento da covid-19.



O Ministério da Saúde Pública do Equador, contudo, publicou um documento com indicações para o tratamento hospitalar da covid-19 em que especificou que “não se recomenda o uso da ivermectina para o tratamento da infecção pelo SARS%u2010CoV%u20102 em nenhuma de suas fases por não existir evidência metodologicamente comprovada que justifique seu uso em seres humanos para essa enfermidade”.



No mesmo sentido, a Agência Nacional de Regulação, Controle e Vigilância Sanitária do país definiu que os “estabelecimentos farmacêuticos devem solicitar a receita médica OBRIGATÓRIA para a venda ao público de medicamentos que contenham IVERMECTINA”.

