A foto de uma formação de tanques foi feita em Pequim em 2019, não no Brasil

Captura de tela feita em 10 de agosto de 2021 de uma publicação no Twitter

Celebração na China

“Oh, Formosa! Nunca uma simples manobra militar mexeu tanto com meu patriotismo”, indica a legenda de uma publicação que contém a imagem de vários tanques militares, compartilhada mais de 3,5 mil vezes nas redes sociais em 10 de agosto de 2021. Apesar de ter ocorrido um desfile militar neste dia em Brasília, a foto viralizada é de 2019 e foi feita em Pequim, durante a comemoração dos 70 anos da República Popular da China.Em resposta à imagem que rapidamente começou a circular no Facebook ( 1 3 ), no Instagram ( 1 2 ) e no Twitter ( 1 2 ), diversos usuários celebraram a cena supostamente registrada na capital brasileira:Outras postagens ( 1 2 ), embora contivessem a mesma fotografia, foram mais genéricas e elogiaram o que apelidaram deNa manhã deste dia 10 de agosto, tanques e outros veículos blindados da 3 ) saíram do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília em direção à Esplanada dos Ministérios , uma das principais vias da capital, para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro para participar da Demonstração Operativa em Formosa , Goiás, em 16 de agosto.Uma busca reversa pelano Google levou a uma fotografia semelhante publicada pelo banco de fotos Alamy e cuja legenda é, em tradução livre do inglês:Na segunda página de resultados do Google, por sua vez, foi possível chegar à imagem exata que viralizou nasassociada ao desfile militar em Brasília em 10 de agosto de 2021.A partir do crédito a Shen Hong e à agência de notícias oficial do governo chinês, Xinhua, uma busca no portal levou à mesma fotografia publicada em 1º de outubro de 2019 em uma galeria intituladaMais fotos encontradas no site da Xinhua ( 1 3 ) permitem ver diferentes momentos da celebração, inclusive quando os veículos militares carregam bandeiras do país, e outro em que aparece o local onde o evento foi realizado. A AFP também cobriu a comemoração ( 1 2 ).Em 1º de outubro de 2019, a China realizou grandes celebrações por seu 70º aniversário . No mesmo local onde Mao Tsé-Tung proclamou a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949, o presidente Xi Jinping declarou:Quase cinco horas após publicar um tuíte com a imagem viral associada ao evento em Brasília, o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) declarou saber que se tratava de uma imagem feita na China: