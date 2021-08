Pacheco sobre o desfile de tanques: 'Nada vai intimidar o Parlamento'

Presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Rodrigo Pacheco (DEM-MG), discursou em defesa da democracia na abertura de sessão no Senado, nesta terça-feira (9/8). A fala do senador foi uma espécie de reposta ao desfile de tanques militares promovido pelo Ministério da Defesa pela manhã, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.



O desfile foi apontado como uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de intimidar parlamentares que vão O presidente do Congresso Nacional,(DEM-MG), discursou em defesa dana abertura de sessão no Senado, nesta terça-feira (9/8). A fala do senador foi uma espécie de reposta aopromovido pelo Ministério da Defesa pela manhã, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.O desfile foi apontado como uma tentativa do presidente(sem partido) de intimidar parlamentares que vão votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Voto Impresso na Câmara, nesta terça-feira.

“O Senado está funcionando plenamente, mesmo com o sistema remoto, devido à pandemia de COVID-19. E vamos votar um projeto que modifica, ou melhor, enterra o entulho autoritário, com uma modificação de conceitos. Estamos estabelecendo e valorizando o Estado democrático de direito”, disse. “Viva a democracia no Brasil”, afirmou o presidente do Senado.





O plenário do Senado vai votar o Projeto de Lei (PL) 2.108/2021, que cria título no Código Penal relativo aos crimes contra o Estado democrático de direito e revoga a Lei de Segurança Nacional.





Criada em 1983, a Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170), foi criada ainda no período da ditadura militar, para proteger a integridade e a soberania nacional. A lei estabelece, por exemplo, que caluniar ou difamar os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado pode acarretar em pena de prisão de até quatro anos.

O desfile

Por volta das 8h, tanques e outros veículos blindados da Marinha passaram pela via L4 Norte em direção à Esplanada dos Ministérios para entregar um convite de um exercício militar a Bolsonaro.

O “show”, marcado para o mesmo dia da votação da PEC Voto Impresso, no plenário da Câmara dos Deputados, tinha a intenção de intimidar os parlamentares pela aprovação da proposta. O desfile militar, porém, acabou virando “piada” nas redes sociais e repercutiu mal internacionalmente. Leia: 'Lata velha', 'fumacê', 'corrida maluca': os memes do desfile de tanques Nos últimos meses, o presidente vem falando a apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.



Bolsonaro foi eleito o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos).

"Absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Não que eu interprete isso como algo que seja consistente de intimidação ao Parlamento, tampouco acredito, com a maturidade institucional que temos, que haja algum risco nesse sentido, mas temos que afirmar e reafirmar sempre para todos essa nossa responsabilidade cívica com a obediência à Constituição Federal", disse o senador.