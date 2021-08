Vídeo que mostra um tanque capotando circula ao menos desde agosto de 2018

O registro de um acidente com um veículo militar foi visualizado mais de 500 mil vezes nas redes sociais neste 10 de agosto. Segundo as publicações, o episódio aconteceu a caminho do desfile de blindados da Marinha realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no mesmo dia. No entanto, o vídeo circula na internet desde pelo menos 14 de agosto de 2018 e é de um tombamento ocorrido em Mato Grosso do Sul.

"EU ACHEI QUE ERA MEME, MAS NÃO! É VERDADE!!!!", diz uma das publicações compartilhadas no Twitter (1, 2), no Facebook (1, 2) e no YouTube. "ESSAS MARIA FUMAÇA CAPOTARAM A CAMINHO DO DESFILE EM BRASÍLIA", continua a mensagem.



Na manhã deste 10 de agosto, tanques e outros veículos blindados da Marinha saíram do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília em direção à Esplanada dos Ministérios , uma das principais vias da capital, para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro para participar da Demonstração Operativa em Formosa , Goiás, em 16 de agosto.O desfile acontece no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados debate o projeto de lei que visa instituir o voto impresso. Isso gerou críticas e a interpretação de que seria uma demonstração de força por parte do presidente Bolsonaro. A Marinha disse que se tratou de uma “ coincidência de data ”.Nesse contexto, o vídeo viralizado foi publicado por um perfil do Twitter que utilizava uma logomarca igual à do portal de notícias G1, mas se define como uma página deApós a repercussão, o nome do perfil foi trocado para Forró Abaixo da sequência compartilhada por essa página de paródia é possível observar a descrição. No perfil citado, de Alberto Carlos de Almeida, nota-se que a gravação foi postada no dia 9 de agosto , horas antes, portanto, do ato militar em Brasília.Uma busca feita pela equipe do AFP Checamos no Google, utilizando um fragmento da gravação, levou ao mesmo vídeo associado a uma notícia , publicada em 14 de agosto de 2018, sobre um acidente com uma viatura blindada do Exército em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Uma nova busca pelas palavras-chavee pela data resultou em outros conteúdos jornalísticos ( 1 2 ) sobre o incidente.À AFP, o Ministério da Defesa confirmou o contexto do ocorrido: