Jovem que recusou vacina testa positivo e tem pulmões transplantados

Jovem de 24 anos se recusou a tomar vacina (foto: GoFundMe/Reprodução ) COVID-19, passou por um transplante duplo de pulmões após contrair o vírus. Blake Bargatze vive na Georgia e estava internado desde abril. Um norte-americano de 24 anos, que se recusou a tomar a vacina da-19, passou por um transplante duplo de pulmões após contrair o vírus. Blake Bargatze vive na Georgia e estava internado desde abril.









Estado de saúde de Bargatze





sintomas da O jovem sentiu os primeirosda COVID-19 após assistir a um show na Flórida. O evento foi realizado em local fechado, com a presença de centenas de pessoas.





Bargatze foi hospitalizado na cidade do evento, mas com a piora do quadro foi transferido para Atlanta. Internado, foi colocado em uma máquina de ECMO, dispositivo que trabalha como coração e pulmões artificiais.





Blake Bargatze foi internado em abril, na Flórida, após testar positivo para Covid-19. (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) hospital, ele disse que gostaria de ter tomado a vacina”, comentou o padrasto. A família compartilhou sua preocupação e lamento, em depoimento à TV. “Assim que chegou ao, ele disse que gostaria de ter tomado a vacina”, comentou o padrasto.





No Estados Unidos, vacinação não é obrigatória, mas a mãe do jovem faz apelo: “Só não quero que mais ninguém passe por isso. É horrível. Não vale a pena toda a dor que vai causar a você e sua família”, finaliza.

