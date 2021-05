COVID-19: Japão abre dois centros de vacinação para acelerar imunização

(foto: AFP / Charly TRIBALLEAU)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

O Japão abriu nesta segunda-feira os primeiros centros de vacinação contra o, com o objetivo de acelerar a campanha de imunização, cujaé criticada a menos de dois meses do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto).Os dois centros instalados em Tóquio e Osaka (oeste), administrados pelas Forças de Autodefesa do Japão (exército), pretendem vacinar diariamentede pessoas com 65 anos ou mais.Apenas 2% dos quase 125 milhões de habitantes do Japão receberam até oas duas doses da vacina, contra 40% da população dos Estados Unidos.A lentidão, muito criticada, é explicada em parte pelas normasrígidas e trâmites burocráticos, quando parte do país se encontra em estado de emergência para enfrentar a quarta onda de covid-19."Os Jogos Olímpicos poderiam acontecer com maisse isto tivesse sido feito antes e 80 ou 90% da população estivesse vacinada antes do início do evento", declarou Munemitsu Watanabe, 71 anos, depois receber a primeira dose em Tóquio.O centro dede Tóquio deve aplicar quase 10.000 doses diárias e o Osaka 5.000.Os dois locais utilizam a vacina do laboratório Moderna, autorizada desde sexta-feira no Japão.A vacina da AstraZeneca, igualmente autorizada na sexta-feira, não será aplicada nodevido aos raros, mas graves, casos de trombose registrados em outros países.O Japão iniciou em fevereiro a vacinação dosde saúde e das pessoas com mais de 65 anos com a vacina daO governo espera que estes dois setores daestejam vacinados até o fim de julho.O Japão ficou relativamente a salvo da pandemia nacom outros países, com apenas 12.000 mortes registradasdesde o início de 2020.Mas o país registrou nas últimas semanas umde casos de COVID-19 que pressiona o sistema de saúde.A população éaos Jogos Olímpicos, mas os organizadores insistem que medidas estritas contra a pandemia e a proibição da presença de torcedoresdo exterior permitirão um evento com "total segurança".

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

[VIDEO4]





Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.[VIDEO3]