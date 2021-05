O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja nesta segunda-feira (24) para Jerusalém, onde se reúne com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu - informou o Departamento de Estado, acrescentando que a viagem inclui encontro com o líder palestino, Mahmud Abbas, em Ramallah, e Egito e Jordânia.



De acordo com um comunicado divulgado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "O secretário de Estado Blinken se encontrará com os dirigentes israelenses para evocar nosso apoio inquebrantável à segurança de Israel. E continuará os esforços do nosso governo para reconstruir os laços com os palestinos e seus dirigentes, assim como para lhes demonstrar apoio, após anos nos quais foram deixados de lado".