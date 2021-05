Novas restrições implementadas na Argentina passam a valer neste sábado

(foto: AFP / RONALDO SCHEMIDT)

As novas medidas de restriçãona Argentina visando conter a COVID-19 começaram a valer neste sábado (22/5) no país que enfrenta o seumaisna pandemia. Entre as decisões, anunciadas nesta semana pelo presidente Alberto Fernández, está a proibição da circulação para pessoas não autorizadas entre as 18h e as 6h. Além disso, uma série de atividades essenciais passa a ter realização restrita.Entre hoje e o dia 30 de maio, nas zonas de alto risco no país, o que atualmentegrande parte da Argentina, a circulação não essencial é restringida. Entre as atividades permitidas para pessoas não autorizadas, estão as compras dee remédios.Além disso, há a "suspensão da presença em atividades, industriais, comerciais, de serviços, culturais, esportivas, religiosas, educacionais, turísticas, recreativas e sociais", publicou hoje a Casa Rosada. No anúncio das medidas, na última quinta-feira (20/5), Fernández afirmou que o país vive o "pior momento desde o início da pandemia", e que "estamos tendo o maior número de casos e mortes. Devemos levar a sério e não naturalizar tanta".No boletim diário mais recente publicado pelo Ministério da Saúde, a Argentina registrou 695 mortos, em um total de 73.931 óbitos. Além disso, mais de 35 mil novos casos foram. Segundo reportagem do jornal, a onda mais recente levou o país a ser o líder na América do Sul no número proporcional de novos contágios.De acordo com o Ministério da Saúde, pouco mais de 8,6 milhões dereceberam ao menos uma dose das vacinas contra a COVID-19, em um país que conta com umade cerca de 45 milhões de habitantes.





