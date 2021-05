Problemas técnicos atrapalham início do Festival de Glastonbury

Problemas técnicos atrapalharam neste sábado o início da transmissão do Festival de Glastonbury a partir de sua famosa fazenda, localizada no sudoeste da Inglaterra, depois que a pandemia obrigou o cancelamento da participação do público no evento pelo segundo ano consecutivo.



O show virtual de cinco horas tem como principal atração o grupo Coldplay, acompanhado por figuras como Damon Albarn, Wolf Alice, Haim, Michael Kiwanuka e outros, em conhecidos palcos da Worthy Farm, em Glastonbury. No entanto, aqueles que pagaram £ 20 para ter acesso à transmissão ao vivo reclamaram de problemas no Twitter.



"Milhares de nós estão enviando mensagens a vocês dizendo que não estamos conseguindo entrar devido a códigos inválidos. Quase 10 minutos de show e todos nós perdemos o começo", reclamou Aimme Young na rede social.



A produtora do evento, Driift Live, reconheceu a adversidade: "Se você tiver problemas para se conectar, não se desespere, você poderá assistir ao início novamente assim que conectado. Obrigada!", tuitou.