Vulcão Nyiragongo entra em erupção no Congo

(foto: AFP / Justin KITUMWA)

Nyiragongo, próximo à cidade de Goma, na República Democrática do Congo (RDC), entrou emneste sábado (22/5), anunciaramlocais.O governador da província de Norte-Kivu, general Constant Ndima, confirmou a erupção, iniciada às 19h locais. "A população deve seguir asda Defesa Civil", declarou o general, em mensagem de áudio enviada à AFP.Segundo um documentoda missão da ONU no país (Monusco), ao qual a AFP teve acesso, um helicóptero militar "fez um voo de reconhecimento pela região ea erupção. O rio de lava, no entanto, dirige-se para Ruanda. A cidade de Goma e seus arredores estão a salvo."Antes do aviso oficial, um jornalista da AFP constatou desde Goma fortes labaredas vermelhas expelidas pelo vulcão, às margens do Lago Kivu. Moradores da cidade, alguns bastante assustados, corriam para casa ou olhavam comna direção da cratera, que domina Goma."O céu ficou vermelho. Ao longe, observam-se chamas gigantes. Mas não treme. As sirenes não foram acionadas", contou à AFP por telefone aCarine Mbala. O fornecimento de energia foi interrompido na