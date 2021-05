OMS diz que vacinas são eficazes contra todas as variantes da COVID-19

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

As vacinasdisponíveis esão, até o momento,contra "todas asdo coronavírus" - afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (20/5), fazendo um apelo para a continuidade de ações prudentes frente à COVID-19.Apesar da melhora dasanitária na Europa, a COVID-19 ainda não permite retomar de maneira segura as viagens internacionais por "umapersistente e por novas incertezas", advertiu o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge."É uma ameaça imprevisível", afirmou Catherine Smallwood, responsável pelas situações deda OMS na Europa. "A pandemia não terminou", frisou.Segundo dados da, no conjunto da região (que alcança até uma parte da Ásia Central), o número de novos casos caiu 60% em um mês, passando de 1,7 milhão em meados de abril para 685.000 na semana passada."Estamos na direção certa, mas temos de nos manter(...) O aumento da mobilidade, das interações físicas e das reuniões pode levar a um aumento da transmissão na Europa", insistiu o diretor regional, lembrando que as viagens essenciais permanecem autorizadas.A redução das restrições sociais precisa acontecer em paralelo a um aumento da, do rastreamento e da vacinação."Não há risco zero", frisou Kluge. "As vacinas são, talvez, uma luz no fim do túnel, mas não podemos nos deixarpor esta luz", completou.

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

