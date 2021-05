Israel e grupo Hamas confirmam negociações para cessar-fogo em Gaza

(foto: AFP / SAID KHATIB)

Em meio ao 11º dia deentree grupos armadose com o aumento da pressão internacional por um fim da violência na região, informações sobre o avanço depara um cessar-fogo começam a surgir nos dois lados da fronteira. Representantes do governo de Israel e do Hamas - principal grupo armado envolvido no conflito - afirmaram que um acordo depode ser firmado nos próximos dias, em declarações à imprensa internacional.Um alto funcionário do governoafirmou ao jornal norte-americanoque "provavelmente" chegarão a um acordo nos próximos dois dias. A mesma versão foi revelada por Moussa Abu Marzouk, um dos líderes do Hamas, que afirmou que o cessar-fogo deve ser confirmado "em um ou dois dias" ema uma rede de TV libanesa.Ainda de acordo com a publicação norte-americana, o cessar-fogo emviria em etapas. A primeira condição seria o fim dos ataques israelenses contra a infraestrutura e instalações do Hamas e o fim das tentativas de matar representantes do grupo.Em contrapartida, o Hamas teria que interromper todos disparos de foguetes contraisraelenses. Israel também estaria exigindo que os palestinos parem de cavar túneis de ataque em direção a Israel e com as manifestações violentas na fronteira Gaza-Israel.O acordo também incluiria etapas posteriores ao cessar-fogo entrar em vigor, incluindo ados corpos de doiscapturados pelo Hamas e de dois civis israelenses detidos pelo grupo. Em troca, disseram as autoridades, Israel permitiria a passagem de bens e fundos para Gaza.Negociadores egípcios que trabalham nado acordo, em conversas reservadas com a Associated Press, afirmaram que aguardam a resposta de Israel sobre a proposta de cessar-fogo.Oficialmente, Israel negou a existência de negociações ou aassinatura de um acordo, mas essa pode ser uma tática destinada a pressionar o Hamas, mostrando que Israel não teme uma nova escalada.Na quarta-feira (19/5), o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, prometeu continuar ano enclave palestino até que os objetivos israelenses sejam alcançados. "Estou determinado a prosseguir essa operação até que o objetivo final seja alcançado, que é restaurar a paz e a segurança aos cidadãos israelenses", afirmou o premiê.A declaração de Netanyahu foi feita após a Casa Branca divulgar um comunicado que revelava que o presidente norte-americano, Joe Biden, cobrou uma "significativa" do conflito no mesmo dia.Nem só dos americanos vem a pressão internacional por um cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, viajou até a região. Maas reafirmou o direito de defesa de Israel "contra ataques inaceitáveis", mas também expressou preocupação com o número decivis no conflito.Autoridades de Saúde de Gaza afirmam que cerca de 230 pessoas já morreram no enclave desde o começo do confronto, incluindo 65 crianças. Doze pessoasdo lado israelense durante bombardeios do Hamas, sendo duas crianças.O chefe da diplomacia alemã será recebido durante a noite pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, mas não terá conversas diretas com o Hamas, organização considerada "" pela União Europeia e pelos Estados Unidos.Mesmo com as negociações avançando, segundo as autoridades, novosocorreram entre a noite da quarta-feira, 19, e a manhã desta quinta, 20. O Exército israelense divulgou que estava ampliando seus ataques contra alvos militantes no sul de Gaza para conter os disparos contínuos de foguetes do Hamas.Caças israelenses bombardearam as casas de pelo menos seisdo grupo palestino, segundo o exército. Ao mesmo tempo, sirenes foram acionadas no sul de Israel por uma nova salva de foguetes, reivindicada pela Jihad Islâmica, outro grupo armado sediado em Gaza.Os movimentos armados palestinos já lançaram contra o territóriomais de 4.000 foguetes, mas a maioria foi interceptada pelo Domo de Ferro.Residentes de Gaza relatam que pelo menos cinco casas foramna cidade de Khan Younis, ao sul.Em uma delas, estilhaços atingiram a tia do proprietário, matando-a, e feriram sua filha e dois primos. Weam Fares, porta-voz de um hospital próximo, confirmou a morte e disse que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em ataques durante a noite. Também houvena rua al-Saftawi, uma via comercial na cidade de Gaza. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS