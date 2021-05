Jovem morre em falsa tentativa de suicídio para vídeo no TikTok

(foto: Pixabay)

Umpaquistanês morreu no momento em que erapor amigos, fingindoem si mesmo para um vídeo do TikTok - informou a polícia nesta quinta-feira (20/5).Hamidulá, de 19 anos, que segundo a polícia era muito conhecido no país nas redes sociais, apontou ade um amigo contra a têmpora e puxou o. Ele não sabia que a arma estava"O jovem morreu na hora", afirmou Badshah Hazrat, um alto oficial da polícia no noroeste do Vale de Swat.Embora o vídeo da ocorrência não tenha sidona plataforma, adisse que amigos divulgaram a gravação entre eles. O material acabou"Oera famoso em nível local e muito ativo no TikTok", disse Hazrat à AFP.Hamidulá tinha mais de 8.000 seguidores e já havia postado quase 600 vídeos. Na maioria deles, aparece com amigos, jogando críquete, ou apresentando o valeEsta morte foi o último incidente de umanas redes sociais com desfecho trágico no Paquistão.No ano passado, um segurança em Karachi morreu, enquanto brincava com seu rifle durante gravação para um vídeo para o TikTok. E, em janeiro, outro adolescente faleceu em Rawalpindi, após ser atropelado por um trem durante filmagem para o mesmo