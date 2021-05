Apesar da pandemia, Roterdã revive com concurso musical Eurovision

Organizadores do Eurovision tiveram que se reinventar para que o concurso não fosse cancelado novamente (foto: Robin UTRECHT/AFP)

Fila na porta para entrada ao local das apresentações, em Roterdã (foto: Robin UTRECHT/AFP)

Fãs se preparando para torcer por seus preferidos no Eurovision (foto: Robin UTRECHT/AFP)

O concurso de música, cancelado em 2020, retorna esta semana em Roterdã, na Holanda, sob o slogan "Vamos abrir!" e, apesar das limitações sanitárias devido à COVID-19, dá a um público restrito um sopro de ar fresco.Embora os milhares de fãs internacionais doe a multiplicidade de atividades relacionadas sejam notáveis por sua ausência, a cidade afirma ter feito todo o possível para permitir que seus habitantes e turistas desfrutassem da festa.A primeiraacontece na terça à noite na sala "Ahoy! Roterdã", diante de um número limitado de fãs de efeitos pirotécnicos, luzes, extravagância de fantasias e canções populares.Edifícios e monumentos da cidade, como a icônica Ponte Erasmus, foramcom títulos premiados de edições anteriores, como "Waterloo" ou "Lalala".Na entrada da estação central, os torcedores posam diante de uma reprodução doemblemático do concurso.Desde o início da epidemia viral no ano passado, a Holanda, com uma população de pouco mais de 17 milhões, registrou mais de 1,5 milhão de casos de COVID-19 e 17 mil mortes.À medida que a campanha de vacinação começa a dar frutos, "também é hora de se divertir", explica Dave Geensen, gerente de projeto para o concurso de 2021.No entanto, os organizadores tiveram que "se reinventar, mostrar resiliência e planejamento de contingência" para garantir uma boa comemoração da competição apesar da pandemia.As restrições permitiam apenas que alguns chegassem à cidade portuária para o concurso. É o caso de um franco-português, que se identifica como Dalessio, e que distribui na rua broches de Bárbara Pravi, a candidata francesa."Ela é uma cantora carismática, é muito talentosa, tem uma natureza extraordinária e magnífica, sua voz é cristalina e ela tem tudo para ganhar", entusiasma-se.Acostumado com o concurso, lamenta a ausência das atividades tradicionais das quais gosta de participar, mas mostra admiração pelo empenho dos organizadores. As condições sanitárias forçaram o evento a se reinventar após seu cancelamento em 2020.Cerca de 3.500 espectadores, que antes passaram por um teste de detecção do coronavírus, poderão comparecer às semifinais na terça e na quinta, à final do sábado e aos seis ensaios gerais.Isso representa 20% da capacidade da sala de espetáculos.Por sua vez, os candidatos são trancados em uma "bolha especial" e testados para COVID-19 diariamente. Quatro equipes foram privadas da cerimônia de abertura após a detecção de casos de coronavírus nas delegações islandesa e polonesa.Fazer renascer a Eurovision após o primeiro cancelamento de sua história é um ato simbólico para Roterdã, totalmente reconstruída após ser bombardeada pelos alemães em 1940, disse Reinier Weerts, coordenador municipal do evento, à AFP."Há um espírito típico (...), ligado à resiliência de seus habitantes", detalha.





