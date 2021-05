O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou nesta terça-feira(18) na Guiné-Bissau que o seu país "assume plenamente" o seu passado colonial, "incluindo o que não foi positivo", em uma visita oficial a esta ex-colônia portuguesa.



É a primeira viagem em mais de três décadas de um presidente português à Guiné-Bissau, país da África Ocidental que se tornou independente em 1974.



Portugal é uma ponte entre culturas e "tem feito ao longo da sua história, nem sempre bem, muitas vezes mal", disse o presidente português, que chegou a Bissau, a capital, na segunda-feira à noite para uma visita de 24 horas, após passar por Cabo Verde.



Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se terça-feira com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo.



Também visitou um cemitério onde estão enterrados cem soldados portugueses que morreram durante a guerra da independência e colocou um ramo de flores no túmulo de Amilcal Cabral, líder do partido da independência PAIGC, assassinado em 1973 em Conacri.