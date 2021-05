Amazon estende proibição de uso de reconhecimento facial à polícia

A Amazon informou nesta terça-feira (18) que continuará a proibir a polícia de usar suas ferramentas de reconhecimento facial em meio a preocupações persistentes com a parcialidade da tecnologia.



Em junho de 2020, a gigante da tecnologia anunciou que estava aplicando uma suspensão de um ano para o uso de sua tecnologia pela polícia, alegando que a pausa poderia dar ao Congresso tempo para decretar garantias contra o uso indevido do reconhecimento facial.



A empresa confirmou nesta terça-feira a prorrogação dessa proibição "até novo aviso", sem dar mais detalhes.



A ação do ano passado foi tomada em meio a protestos generalizados contra a brutalidade policial e preocupações sobre possíveis falhas da tecnologia de reconhecimento facial especialmente ao analisar as características dos afro-americanos.



Os ativistas também afirmam que as ferramentas de tecnologia podem usar algoritmos que discriminam os negros de forma intencional ou não.



Os ativistas têm como alvo a tecnologia de reconhecimento facial Rekognition da unidade de computação em nuvem da Amazon Web Services e câmeras de vigilância Ring usadas para segurança doméstica.



Não ficou claro até que ponto a polícia usou esses sistemas.



No ano passado, a Amazon pediu aos governos que implementassem "regras mais rígidas para regular o uso ético da tecnologia de reconhecimento facial".



Sua proibição foi seguida pela Microsoft e pela IBM, que fizeram anúncios semelhantes.



Na semana passada, uma coalizão de grupos ativistas pediu que a Amazon parasse permanentemente de vender seu sistema Rekognition e, nesta terça-feira, disse que a empresa deveria se comprometer a descartá-lo.



"A tecnologia de reconhecimento facial é muito perigosa para ser implementada por capricho de corporações como a Amazon", disse Evan Greer, do grupo ativista Luta pelo Futuro, um dos grupos da coalizão.