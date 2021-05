Conservadora que relaxou medidas na pandemia vence eleição em Madri

(foto: AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

A líderde Madri, Isabel Diaz Ayuso, notabilizada pelas medidasdurante a pandemia de COVID-19, venceu as eleições regionais nesta terça-feira (4/5). Representante do Partido Popular (PP), Ayuso se opôs ao governo central de centro-esquerda esua campanha com o slogan "liberdade". A conservadora conquistou 44% dos votos, ante 22% nas últimas, enquanto os três rivais de esquerda somados tiveram 41% dos eleitores, com 99% das urnas apuradas.O maior golpe foi para os socialistas dode governo Pedro Sanchez e os parceiros de coalizão do líder nacional do Unidos Podemos, cujo líder, Pablo Iglesias, anunciou o fim de uma carreira política que em muitasmoldou a política da Espanha durante grande parte da última década.Ayuso afirmou que osapoiaram suas políticas de manter bares e restaurantes abertos mesmo no meio da pandemia de coronavírus para que a economia tivesse pleno funcionamento. Os resultados deram ao PP 65 cadeiras dentre as 136 da Assembleia Regional, mais do que o dobro desde 2019, mas aquém dos 69 lugares da maioria necessária para formar um governo.Assim, o Vox, partido que misturae populismo aparece como escolha para apoio legislativo, tendo ganho mais um legislador em relação às últimas eleições, com 13 cadeiras. Fonte: Associated Press.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.