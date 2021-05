Jornalista francês diz ter sido sequestrado por extremistas no Mali

Um jornalista francês, colaborador de diferentes meios de comunicação, disse que foi sequestrado no início de abril no Mali por extremistas ligados à Al-Qaeda.



A mensagem foi veiculada em um vídeo de origem indeterminada que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (5).



Em Paris, uma fonte do ministério das Relações Exteriores da França confirmou à AFP o "desaparecimento" de Olivier Dubois, que colaborou com veículos como a rede France24, o jornal Libération e o Le Point Afrique.



Em um vídeo de cerca de 20 segundos, Dubois diz ter sido sequestrado em 8 de abril em Gao (norte) pelo Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM, no acrônimo em árabe), uma aliança jihadista na África.



Vestido com um traje tradicional rosa claro, o jornalista olha para a câmera e se dirige a sua família, amigos e autoridades francesas para pedir "que façam tudo ao seu alcance para me libertar".



"Confirmamos o desaparecimento do senhor Olivier Dubois no Mali. Estamos em contato com sua família e com as autoridades malinesas. Prosseguimos com as verificações técnicas de costume", disse um funcionário do ministério das Relações Exteriores francês à AFP.



Desde 2012, Mali tem sido palco de um avanço jihadista que mergulhou o país em uma crise de insegurança. A violência também se espalhou para os vizinhos Burkina Faso e Níger.



A violência jihadista, intercomunitária, ou de outra natureza deixou milhares de mortos e centenas de milhares deslocados, apesar da intervenção das forças da ONU, francesas e africanas.