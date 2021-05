Sem saber que estava grávida, mulher tem parto em voo

(foto: Hawaii Pacific Health) grávida de 7 meses, Lavinia Mounga deu à luz ao seu filho durante um voo com destino ao estado americano do Havaí. Felizmente, um médico e três enfermeiras também estavam no avião e ajudaram no parto inesperado do bebê, que nasceu prematuro com apenas 29 semanas. Sem saber que estavade 7 meses, Lavinia Mounga deu à luz ao seu filho durante um voo com destino ao estadodo Havaí. Felizmente, um médico e três enfermeiras também estavam no avião e ajudaram no parto inesperado do bebê, que nasceu prematuro com apenas 29 semanas.









Lavinia e familiares saíam da cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, para aproveitar as férias. Assim que o avião pousou, mãe e o filho foram encaminhados para a maternidade do hospital mais próximo para realizar os exames necessários





A mulher e a criança terão que continuar no hospital da região para receber os tratamentos adequados. Para ajudar nos custos e nas despesas médicas, as irmãs de Lavinia criaram uma página para doações online. Elas já arrecadaram quase 10 mil dólares.





Elas relatam que todos ficaram chocados quando o sobrinho nasceu e agora ele está ficando cada dia mais forte e saudável. As tias também contam que estão ansiosas para trazer Raymond de volta para casa.





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco