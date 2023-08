Homem atropela ex-mulher com caminhão por não aceitar fim de relacionamento

A Polícia Militar foi acionada (foto: PMMG/Reprodução) Um homem atropelou a ex-mulher com um caminhão, nessa terça-feira (15/8), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, por não aceitar o fim do relacionamento entre eles.

Ao ficar sabendo, o indivíduo foi até a casa do atual namorado da ex, que fica no Bairro Jardim Copacabana.

O homem foi com o caminhão até a porta do local, onde teria começado uma briga. Ele ameaçou a mulher com um pedaço de pau, mas foi impedido pelo atual companheiro da vítima.

Após isso, ficou aguardando a mulher sair da casa novamente e jogou o caminhão contra ela. A moça de 36 anos foi socorrida com ferimentos e fortes dores no abdômen e encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mirante. O suspeito fugiu, mas foi localizado e preso.