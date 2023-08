Suspeito de matar mulher em MG é preso quando tentava fugir da Costa Rica

432

Por pouco Alef não conseguiu figir da Costa Rica para a Colômbia (foto: Redes sociais)

Surpresa, reviravolta e uma nova prisão no caso do mineiro preso na Costa Rica, no final de semana. Alef Teixeira de Souza, de 29 anos, estava foragido desde abril deste ano, depois de ter assassinado, em Ipatinga, Raphaella Cristina Miranda Salles, de 34 anos, que foi drogada e estrangulada.





Ao mesmo tempo, o advogado entrou com um recurso pela soltura, o que foi aprovado na Justiça daquele país. Ele alegava que seu cliente não era o homem procurado.



A Justiça deferiu o pedido. Só que ao liberar Alef, ele foi seguido. O suspeito se dirigiu ao aeroporto e comprou uma passagem para a Colômbia. Foi preso em flagrante, novamente. A primeira prisão ocorreu no domingo, quando o governo costa-riquenho deu um prazo para que o governo brasileiro desse explicações sobre o mandado de prisão e também que solicitasse a extradição.Ao mesmo tempo, o advogado entrou com um recurso pela soltura, o que foi aprovado na Justiça daquele país. Ele alegava que seu cliente não era o homem procurado.





O crime





Despois de cometer o assassinato em Ipatinga, Alef fugiu para o Uruguai. De lá, foi para o Paraguai, de onde embarcou para a Costa Rica. As suspeitas, segundo o delegado Marcelo Franco, da Delegacia de Ipatinga, é de que o fugitivo pretendia ir para os EUA.





O assassinato de Raphaella não é o único crime pelo qual Alef era procurado. Ele tem também uma tentativa de homicídio contra outra mulher, em São Paulo, ocorrido em 2020.





Raphaela foi assassinada em 28 de abril desse ano. Ela, que era mãe de dois filhos, foi drogada e, em seguida, assassinada, por estrangulamento.