Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar companheira com 12 facadas

Tiago Gomes Correia foi condenado acumprir 23 anos de reclusão (foto: Divulgação) Tiago Vinícius Gomes Correia foi condenado, na última quarta-feira (8/3), a 23 anos de prisão por manter sua companheira em cativeiro e assassiná-la com 12 facadas.





A vítima, Clemilda Alzira dos Santos, morava com o condenado e, segundo a polícia, passou a ser mantida em cativeiro e teve suas roupas rasgadas pelo agressor.





A Polícia Civil foi notificada sobre o sumiço de Clemilda após um colega de trabalho entrar em contato com as autoridades. O colega costumava dar caronas para ela, até que a mulher começou a faltar sem explicações e a não responder mais telefonemas nem mensagens, as quais eram apenas lidas.

Com os agentes na porta da residência, Tiago matou a vítima com 12 facadas, segundo informações do IML (Instituto Médico-Legal). Ele foi preso em flagrante e não apresentou resistência.





O Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e extorsão, de forma a totalizar a pena em 23 anos e três meses de reclusão.

