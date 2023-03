PM prende feminicida e homicida na zona rural

Os dois autores de assassinatos estavam escondidos nessa casa, em Córrego Circuito (foto: PMMG)

Dois homens, de 38 e 53 anos, foragidos da justiça, foram presos pela Polícia Militar, de Mutum, no Vale do Rio Doce. O primeiro era procurado no Espírito Santo, e o segundo, tinha mandado expedido pela justiça de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, as prisões ocorreram a partir de uma denúncia anônima. O homem de 38 anos é suspeito de ter cometido crime de feminicídio. Ele estava escondido em Córrego Circuito, zona rural de Mutum.

As denúncias que fizeram a polícia a prendê-lo eram de que ele estaria andando armado e intimidava moradores daquela localidade. Ele foi preso depois de ter sido avistado pelos policiais na varanda de sua casa.

Ao perceber a presença dos militares, o homem tentou fugir, porém foi perseguido e preso. Aos policiais confirmou ter fugido após o crime, que ocorreu na cidade de Iúna, no final de 2022, e afirmou possuir um revólver calibre 38, o mesmo utilizado no crime. A arma foi apreendida com 13 munições.

Na mesma casa, os policiais encontraram outra pessoa, um homem de 53 anos, que, em consulta ao nome dele no sistema da PM e Polícia Civil, constatou-se um mandado de prisão em aberto, também por homicídio, mas em Belo Horizonte.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Mutum e deverão ser encaminhados para o sistema prisional.