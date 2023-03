Polícia Civil recupera tratores roubados em fazendas do sul de MG

Nessa primeira fase da Operação Agro foram recuperados dois tratores roubados (foto: PCMG)

A Polícia Civil vem realizando, no sul do estado, a Operação Agro, que está em sua primeira fase, e que tem como objetivo coibir o roubo de máquinas e equipamentos agrícolas na região.



Na tarde dessa quarta-feira (8/3), foram localizados na cidade de Cristais dois tratores que haviam sido furtados em novembro do ano passado. Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por receptação e outras quatro foram ouvidas e liberadas.

Um dos tratores recuperados está avaliado em R$150 mil. Tinha sido levado de uma fazenda na zona rural de Nepomuceno. Outro trator, avaliado em R$50 mil, foi furtado na zona rural de Três Pontas. A perícia em um dos tratores apontou que a máquina teve a numeração de identificação adulterada.

O homem preso, que estava com um dos tratores, apresentou nota fiscal, mass a polícia descobriu que era falsificada.



O objetivo da operação é localizar outros veículos agrícolas furtados, assim como prender a quadrilha de ladrões que é especializada nesse tipo de crime.

Os envolvidos, segundo a polícia, estão ligados a crimes de furto, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa.