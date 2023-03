Ônibus com motor roubado é apreendido na BR-116

Ônibus foi parado na altura do km 278 da BR-116, em Teófilo Otoni (foto: PRF/Divulgação)

Um ônibus com motor roubado foi apreendido durante uma fiscalização de trânsito na manhã desta quarta-feira (8/3), na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agente pararam o veículo na altura do km 278 da rodovia.

A apreensão ocorreu após os policiais verificarem que o motor pertence a um caminhão modelo Scania G 400.

Em consulta ao sistema de segurança pública, foi constatada a existência de uma queixa de furto registrada em julho de 2019, na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo.

O condutor afirmou aos policiais que comprou o bloco do motor em uma empresa localizada na cidade Patos de Minas, após o ônibus apresentar um defeito mecânico.

A ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni.