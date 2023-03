Carreta tomba, pega fogo na BR-116 e interdita pista

Uma carreta tombou e pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (9/3) na BR-116, em Inhapim, no Vale do Rio Doce. Por causa do acidente, a pista ficou interditada, com trânsito fluindo em pare e siga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga ficou espalhada na pista e houve vazamento de combustível. A pista precisou ser fechada para trabalho de resgate e combate às chamas.





Trânsito segue complicado na BR-116 na manhã desta quinta-feira (9/3) (foto: PRF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Durante o combate às chamas, os militares identificaram que a carga era de materiais variados, como caixas, sacos de material parecido com adubo ou química para solo, espumas tipo estofado, papelão, vasilhames, ferramentas, peças e fitas.

Ainda, durante os trabalhos de combate a incêndio, os bombeiros perceberam que, além do combustível diesel do veículo, os outros líquidos da carga derramaram e tomaram fluxo da captação pluvial da rodovia por cerca de 30 metros, entrando na caixa coletora da via.

Foi acionado o secretário de Obras da Prefeitura de Inhapim, a Polícia Militar Ambiental, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Defesa Civil para analisar a possibilidade de danos ao meio ambiente.

O motorista da carreta ficou levemente ferido e foi atendido.

Até às 6h30, a pista continuou com a interdição parcial, com trânsito em pare e siga.

Às 7h27, a pista foi liberada e o trânsito flui lentamente em ambos os sentidos.