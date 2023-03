Sistema de tele-entrega de entorpecentes desmontado em Lagoa Santa

Usuários de drogas ligavam para traficante que levava o produto em suas casas (foto: PCMG)

A sofisticação e criatividade dos traficantes de drogas para vender seus produtos vem chamando a atenção da Polícia Civil, que prendeu, nesta quarta-feira (8/3), um homem de 40 anos que mantinha um esquema de Tele-entrega de entorpecentes no bairro Nossa Senhora das Graças, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia já acontecia há mais de três meses, quando policiais receberam denúncias do esquema de tráfico. Por esse motivo, já havia um mandado de busca e apreensão e também de prisão contra o traficante, o que foi cumprido na quarta-feira.

As investigações mostraram que o suspeito apenas fornecia drogas a pessoas que ele conhecia previamente. Assim, os interessados o acionavam por telefone e ele ia ao encontro deles para entregar os entorpecentes.

Foram apreendidos na casa do suspeito 44 pinos de cocaína e outras 29 no veículo do suspeito. Também foram recolhidos dois papelotes com cocaína, diversos sacos plásticos utilizados para guardar drogas, R$ 469,65 em notas e R$46,65 em moedas.