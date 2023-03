Vacina bivalente liberada para idosos de 68 anos em BH

Idosos a partir de 68 anos já podem tomar a dose bivalente (foto: Edésio Ferreira)

A prefeitura de Belo Horizonte anunciou o início da imunização com a dose bivalente para COVID-19 para idosos de 68 e 69 anos de idade já nessa quinta-feira (9/3).



O imunizante bivalente aumenta a proteção contra as cepas identificadas do coronavírus, incluindo a variante Ômicron.





No Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, no bairro Buritis, os idosos celebram a chegada da dose bivalente.

Farid Auon, 72, comentou a importância de tomar as vacinas (foto: Edésio Ferreira)

Farid Auon, de 72 anos, é fotógrafo e comentou que reconhece a importância da vacina e acha ótimo o início da vacinação. "Antes da vacina, perdi a minha esposa. Hoje tomo todas as disponíveis, vejo como é importante", explicou.

Sandra Machado, 73, afirmou se sentir mais segura depois da dose (foto: Edésio Ferreira)

Sandra Machado, decoradora, de 73 anos, também aguardava a chegada da dose. "O tempo de espera para o início das vacinações foi muito angustiante. Agora que já chegou, acredito que será mais rápido" comentou, afirmandotambém se sentir mais segura depois da dose.

A partir de amanhã, os idosos a partir de 65 anos estão autorizados a tomar a vacina. A divisão foi feita, segundo a prefeitura, para evitar aglomerações nos pontos de vacinação.





A nova convocação etária ocorreu devido à chegada de 65.166 mil doses da vacina bivalente, enviadas pelo Ministério da Saúde e repassadas à capital pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.





Mais vacinas para BH. A partir de amanhã, quinta-feira, vamos ampliar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas de 69 e 68 anos, além de indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Na sexta-feira, será a vez de pessoas com 67, 66 e 65 anos. Vacinem-se! pic.twitter.com/79AZ5UrCGU %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) March 8, 2023



A vacinação ocorre em 143 Centros de Saúde e duas instituições de ensino da capital: na Faculdade UNA (Regional Centro-Sul) e no Centro Universitário Uni-BH (Regional Oeste).





Para receber essa dose da vacina bivalente é preciso ter concluído pelo menos o esquema primário completo de duas doses com as vacinas monovalentes, respeitando o intervalo mínimo de 4 meses da última dose de vacina contra COVID-19 (monovalente) recebida.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen