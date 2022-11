Capixabas que estrangularam mineira nos EUA são condenados no ES

A sentença foi concluída na madrugada desta sexta-feira (11/11), após quase 17 horas de julgamento (foto: Redes Sociais/ Reprodução) Os dois capixabas Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Junior da Silva, assassinos confessos da mineira Ana Paula Feitosa foram condenados a 37 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi concluída na madrugada desta sexta-feira (11/11), após quase 17 horas de julgamento.









Enquanto Thiago Philipe foi condenado a 37 anos e três meses de reclusão, Wenderson recebeu uma pena total de 37 anos, sete meses e 15 dias. Ambos foram condenados por homicídio com três qualificadoras (motivo fútil, recurso que impossibilitou a vítima se defender e asfixia); ocultação de cadáver; e furto do carro, dinheiro e celular da vítima, com duas qualificadoras, que foi concurso de pessoas (os dois agiram juntos) e abuso de confiança.

O julgamento começou às 9h45 dessa quinta-feira (10/11) e foi encerrado às 2h26 de sexta-feira. O processo contou com a participação de sete jurados, além de um policial de Los Angeles e um agente do FBI como testemunha.







Os dois investigaram o caso e, segundo eles, a jovem foi estrangulada com um fio de energia e, depois, os dois assassinos enrolaram o corpo em uma coberta e colocaram no porta-malas do carro dela.





Em entrevista a Rede Gazeta, a mãe da vítima, Delma Félix Feitosa, afirmou que ficou satisfeita com a sentença. “Espero que eles fiquem presos um bom tempo. Foram momentos de muita emoção. Não vou conseguir enterrar minha filha, mas eles vão pagar. Estou sentindo um alívio grande por ter uma sentença favorável”. Ela ainda disse que, com a condenação dos assassinos, conseguirá “descasar um pouco”.





Entenda o caso



Nascida em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Minas Gerais, Ana Paula, que morava em Los Angeles, trabalhava em uma empresa de aplicativo de transporte. O desaparecimento dela foi notado no começo de fevereiro de 2020.

Ao analisar as câmeras de segurança das proximidades do prédio onde a vítima morava, a polícia federal americana constatou que ela aparecia entrando no local com dois homens.



Horas depois, as imagens mostraram os dois criminosos carregando apenas um edredom, usado para esconder o corpo. Além disso, vídeos gravados pelos assassinos exibiram eles zombando da vítima.



Thiago Philipe e Wenderson abandonaram o carro da vítima em um estacionamento de um cassino, em Oklahoma, e foram para o México, de ônibus. Lá, pegaram um voo para o Brasil e foram para o interior do Espírito Santo, onde têm familiares.

Em depoimento, Thiago contou que eles estavam usando drogas no dia do crime e que tentaram se defender, pois Ana Paula estaria com uma faca. Os dois homens foram presos em 22 de fevereiro de 2020, em Vitória, e aguardavam o julgamento.