Cinco pessoas são presas por extração ilegal de minério

Cinco caminhões que eram usados para o transporte do minério foram apreendidos (foto: PF/Reprodução)

Cinco pessoas foram presas em flagrante na tarde dessa quinta-feira (10/11) suspeitos de transportar minério extraído de forma ilegal em região próxima ao Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Itabirito. As investigações começaram após denúncias informarem que caminhões carregados com minério passavam diariamente pelo centro da cidade, durante a madrugada.

Cinco caminhões que eram usados na estração ilegal de minério de ferro foram apreendidos e encaminhados para o pátio da Guarda Municipal.

Os suspeitos devem responder pelo crime de usurpação do patrimônio da União. Eles foram conduzidos para a sede da Polícia Federal, na Região Oeste de Belo Horizonte.