Primo suspeito de matar bebê continuará preso, define Justiça

Enzo estava no colo da sua prima, Danielly, quando foi atingido no tórax (foto: Arquivo pessoal)

A prisão em flagrante de Eduardo Jorge Pinto, de 28 anos, suspeito de matar um bebê de 11 meses e atirar contra outros quatros primos em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última terça-feira (23/8), foi convertida para prisão preventiva pela Justiça.

Na decisão, a medida foi tomada visando resguardar a ordem pública. “Considerando que as medidas cautelares diversas de prisão se revelam inadequadas e insuficientes no presente caso, bem como o requerimento do Ministério Público pela conversão em preventiva, converto a prisão em flagrante de Eduardo Jorge Pinto em prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública”.

Eduardo foi preso na terça-feira (23/8), após atirar contra os primos. Ao ser localizado pelos militares, ele confessou o crime. Uma arma foi apreendida.

Relembre o caso

Eduardo atirou contra um bebê de 11 meses e outras quatro pessoas na noite dessa terça-feira (23), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O bebê, Enzo Gabriel Ambrósio, morreu após dar entrada na UPA de Brumadinho. Michel Lucas, de 14 anos, Danielly Prado, de 15, Tauana Danúbia, de 15, e João Vitor, de 21, também precisaram de atendimento.

O ataque foi motivado por uma provável internação compulsória para tratamento do vício de drogas. Eduardo seria usuário.

Eduardo Jorge Pinto tem outras passagens pela polícia.

Danielle Gomes, tia das vítimas, contou em entrevista ao Estado de Minas que já chamou a polícia algumas vezes para o suspeito, mas que ele era solto após pagamento da fiança.

“Imaginávamos que o Eduardo iria surtar, mas com os pais dele. Ele já agrediu a mãe, o pai, a companheira dele, vizinhos próximos. Mas não esperávamos que fosse com a gente. Não tínhamos tanto contato justamente por ele ser agressivo”.