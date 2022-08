Arma usada para matar bebê em Brumadinho foi comprada em BH por R$ 8 mil

Enzo Gabriel Ambrósio estava no colo da sua prima, Danielly, quando foi atingido no tórax pelos disparos e morreu no local. (foto: Arquivo pessoal) O homem que confessou ter matado seu primo de 11 meses em Brumadinho comprou a arma utilizada no crime em Belo Horizonte, no centro da capital. Segundo ele, a arma custou R$ 8 mil e veio com 15 munições. Ele já tinha problemas com a família por violência e uso de drogas nessa época.









Os outros dois atingidos foram João Vitor, de 21 anos, e Michel Lucas, de 14, que tiveram ferimentos leves e já receberam alta.

O motivo do crime seria a ameaça, feita pela família, de internar Eduardo em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos.





Enzo Gabriel Ambrósio estava no colo da sua prima, Danielly, quando foi atingido no tórax pelos disparos e morreu no local.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.