Enzo, bebê de 11 meses morto a tiros, é enterrado em Brumadinho

O principal suspeito de matar Enzo é o primo, Eduardo Jorge Pinto, que confessou o crime. (foto: Arquivo pessoal) O velório de Enzo Gabriel Ambrósio, bebê de 11 meses que foi morto a tiros em Brumadinho, ocorre na tarde desta quarta-feira (24/8), no Cemitério Tejuco. O corpo será enterrado às 17h30, com a presença de familiares.









Além de Enzo, outros quatro familiares foram atingidos pelos disparos. Dois deles, João Vitor, de 21 anos, e Michel Lucas, de 14, já receberam alta, com ferimentos leves. Já Danielly Prado e Tauana Danúbia, ambas de 15, estão internadas no CTI do Hospital Regional de Betim em estado grave, porém estável.





Danielle Gomes, tia do bebê Enzo e dos outros jovens atingidos pelos disparos, disse que Eduardo já mostrava comportamento agressivo, mas que a família nunca esperou que ele atacasse as crianças . “Imaginávamos que o Eduardo iria surtar, mas com os pais dele.”

Eduardo Jorge tem problemas com drogas e já foi preso algumas vezes, segundo Danielle. Mas ele sempre foi solto após pagar fiança. “Eu mesma já chamei a polícia para ele algumas vezes, mas a mãe dele sempre pagava a fiança.”





Enzo Gabriel Ambrósio estava no colo da prima Danielly quando foi atingido no tórax pelos disparos, e morreu no local.