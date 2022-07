BH tem chuva rápida depois de 74 dias

Chuva no Bairro Jardim América (foto: Benny Cohen/EM/D.A press)

Depois de 74 dias sem chover, finalmente, em alguns bairros de Belo Horizonte, a chuva "deu o ar da graça". Isoladamente, a Defesa Civil informa que choveu no Bairro Jardim América, Região Oeste, e também na Região do Barreiro . Um alívio para uma parcela da população, já que os belo-horizontinos têm convivido com um clima bem seco.