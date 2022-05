Bares e restaurantes do Barreiro têm inscrições abertas para capacitação

Inscrições para participar das oficinas do Movimento Barreiro na Gastronomia já estão abertas (foto: Vinci Rio/Reprodução da Internet) O Movimento Barreiro na Gastronomia, iniciativa do Sebrae Minas, vai capacitar pequenos negócios de alimentação fora do lar na região do Barreiro, em Belo Horizonte. As inscrições já estão abertas, e o projeto é direcionado para capacitações em gestão e para valorizar a gastronomia local.









No primeiro dia, 28 de junho, haverá atividades voltadas para o atendimento. Em 12 de julho o tema será marketing digital, e a última oficina, em 2 e 3 de agosto, será sobre criação de novos pratos.





De acordo com o último levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), negócios de alimentação fora do lar estão com bons resultados: 73% dos empresários relataram ter tido um desempenho melhor em abril deste ano se comparado a 2021.





A dificuldade, agora, segundo eles, é adequar os preços de modo a conseguir rentabilidade. Segundo o Sebrae, a capacitação pode ajudar nisso.



O Movimento Barreiro na Gastronomia tem foco em microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas (MPEs) de alimentação com CNPJ e que estejam em funcionamento na região do Barreiro.





“Após o diagnóstico de gestão, análise das redes sociais e conversa com os empresários, vamos apresentar ferramentas que auxiliam na administração do negócio. O projeto também orienta os empreendedores sobre produção de fotografias gastronômicas, qualificação em vendas e em processos criativos”, destaca o analista do Sebrae Minas Renato Lana.





As inscrições podem ser feitas preenchendo o formulário on-line até 22 de junho. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800 570 0800.





Confira a programação das oficinas:





28/06 - Oficina Prática: Atendimento e garçom vendedor

14h às 18h

R$ 40

Local: Restaurante Praianus: Av. Sinfrônio Brochado Nº1445 - Barreiro





12/07 - Oficina Prática: Fotografias gastronômicas

15h às 18h

R$ 40

Local: Restaurante Varanda Da Praça | Rua Souza Dantas Nº117 - Diamante





2 e 3/08 - Oficina Prática: Criatividade na elaboração de pratos e cardápio

14h às 18h

R$ 40

Local: Restaurante Praianus - Local: Av. Sinfrônio brochado Nº1445 - Barreiro