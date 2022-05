Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar, o que piora o frio em BH

Frio é intenso em BH, com a umidade do ar em queda, a tendência é que a sensação térmica fique abaixo de 0 0ºC todos os dias (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

De acordo com um alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte, a massa de ar frio e seco manterá a umidade do ar baixa, por volta de 30%, até segunda-feira (23/5). Por isso, é necessário que a atenção dos cidadãos seja redobrada quanto à hidratação.

Por isso, a Defesa Civil recomenda:

Reforçar a hidratação, principalmente de idosos e crianças

Ingerir alimentos leves e frescos, evitando frituras

Dormir em local arejado, e se possível, utilizar umidificadores ou bacias com água

Evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h

Evitar banhos muito quentes e usar hidratantes por todo o corpo

Frio x umidade do ar

A umidade do ar é a quantidade de água presente na atmosfera em forma de vapor, ou seja, é a quantidade de gotículas de água existente no ar em estado gasoso. O principal efeito da umidade sobre o clima é a variação térmica. Em áreas com baixa umidade, existe uma maior dificuldade da atmosfera em manter as temperaturas. Por essa razão, elas oscilam muito, aumentando então, a amplitude térmica - variação entre temperatura máxima e mínima - de uma determinada região.

Leia também: Sensação térmica: especialista explica o que é

O alerta emitido pela Defesa Civil trata da umidade relativa do ar. Nesse caso, a umidade relativa do ar é a quantidade de água presente no ar em relação à capacidade de saturação do vapor na atmosfera.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do Clima Tempo, além de influenciar na amplitude térmica, a umidade relativa do ar, quando está em baixa, acaba interferindo na percepção da sensação térmica. Quando está muito calor, quanto maior a umidade do ar, mais “quente” o ambiente parece. Porém, quando está muito frio, com baixa umidade do ar, sentimos ainda mais frio, o que deixa as temperaturas da sensação térmica ainda mais baixas. É exatamente por isso, que nesses dias frios em BH, que a sensação térmica fica sempre abaixo de 0ºC de manhã.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.