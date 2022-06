COVID em MG: mais de 6,2 mil testam positivo nas últimas 24h

Primeiras duas semanas de junho já têm 504% mais casos de COVID que os primeiros 14 dias de maio (foto: Prefeitura de Betim/Divulgacao) Novo boletim epidemiológico apontou que mais 6.214 pessoas testaram positivo para a COVID-19 e 23 morreram pela doença entre segunda (13/6) e terça-feira (14/6) em Minas Gerais. Até o momento, foram 3.497.888 contaminações no estado e 61.760 mortes, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde.





Atualmente, 208.918 pessoas estão diagnosticadas com o coronavírus e sendo acompanhadas pela SES-MG.





A média móvel de casos diários está em 6.404, enquanto a de notificação de óbitos está em 26 por dia. O alerta para a crescente de contaminações fez com que máscaras em locais fechados voltassem a ser obrigatórias na capital





De acordo com o vacinômetro, 83% dos mineiros com mais de 5 anos receberam as duas doses de vacina, enquanto 59% dos maiores de 18 anos estão com o primeiro reforço. Em relação à 4ª dose, 29% do público-alvo se vacinou.





Nesta terça-feira, estão sendo convocados profissionais de saúde com mais de 18 anos para a 4ª dose em Belo Horizonte. Para se vacinar, é preciso estar com algum dos seguintes documentos:





- Comprovante de pagamento (contracheque); ou

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

- Contrato de trabalho; ou

- Relatório do CNES; ou

- Declaração de Imposto sobre a Renda; ou

- Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.





As ações de repescagem dos grupos já convocados acontecem de segunda a sexta-feira, em pontos de vacinação dinâmicos, atualizados no site da Prefeitura de Belo Horizonte





*Estagiária sob sopervisão do subeditor Eduardo Oliveira