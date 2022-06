4ª dose em BH: trabalhadores da Saúde podem tomar vacina

Quarta dose será liberada para trabalhadores da Saúde que tenham mais de 18 anos e já tenham tomado a terceira dose há pelo menos três meses (foto: Credito: Myke Sena/MS)

Confira a programação:

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convoca trabalhadores da Saúde, maiores de 18 anos, para que recebam a segunda dose de reforço da vacina contra o coronavírus. Só poderão tomar a nova injeção, quem tiver tomado a primeira dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.Assim que o município receber novas doses das vacinas, pessoas entre 50 e 57 anos também poderão ser imunizadas. Outras cidades da Região Metropolitana também já iniciaram a vacinação dessa faixa etária.Todos maiores de 5 anos já podem se vacinar com a primeira e a segunda dose contra a COVID-19. A terceira dose - ou primeira de reforço - já está disponível para maiores de 16 anos, gestantes e puérperas a partir de 12 anos. Deve-se respeitar o intervalo de quatro meses entre as doses aplicadas.Os que tomaram a vacina única da Janssen devem esperar dois meses para receberem a primeira dose de reforço.Dia 14, terça-feira: quarta dose para trabalhadores da Saúde a partir de 18 anos, completos até esta data, e com pelo menos quatro meses desde o recebimento da terceira dose.No momento da aplicação do imunizante é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e documento que comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por exemplo, o registro no conselho profissional (para profissionais de saúde) ou documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado na capital por meio da apresentação de:- Comprovante de pagamento (contracheque); ou- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou- Contrato de trabalho; ou- Relatório do CNES; ou- Declaração de Imposto sobre a Renda; ou- Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde.Os endereços dos locais de vacinação , além do horário de funcionamento, podem ser verificados no portal da Prefeitura. As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços antes de se deslocar aos pontos de imunização.