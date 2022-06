PBH começará a aplicar dose pediátrica contra COVID-19 nas escolas

O plano de imunização levou em consideração a eficácia da estratégia em outros ambientes, como os shoppings centers e parques municipais (foto: Fábio Marchetto/SES)

Com o aumento de casos de COVID-19 e a baixa adesão à vacinação, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliará as estratégias de vacinação infantil. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, o órgão começará a aplicar as doses de proteção em crianças nas escolas da capital mineira.