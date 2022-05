Apelo para vacinação das crianças

A enfermeira Natália Vanderlei Matias Simões, de 37 anos, levou o filho David, de 2, para tomar as doses contra o sarampo e a gripe (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)







O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), fez um apelo ontem aos pais para que levem os filhos para se vacinar contra a gripe, sarampo e COVID-19, na abertura do Dia D de Vacinação na capital. Nos moldes das antigas campanhas, a prefeitura montou um posto de vacinação no Parque Municipal Américo Renné Giannetti e contou com a presença do Zé Gotinha.





"Historicamente, todos tomaram a vacina contra sarampo e nunca tiveram problema. É um apelo que faço aos pais. Vamos trazer as crianças para vacinar ", disse o prefeito. A campanha de vacinação contra gripe para crianças de 6 meses a 5 anos incompletos começou ontem. A imunização contra o sarampo teve início em 4 de abril. A expectativa é vacinar um público de 120 mil crianças nessa faixa etária, tanto para gripe quanto para o sarampo.





Em relação à vacina contra a COVID-19, só podem começar a vacinar crianças a partir dos 5 anos. Nessa faixa etária, de 5 a 11 anos, já receberam a primeira dose 75,2% das crianças e a segunda dose, 36,3%. O prefeito reafirmou a importância da vacina. "Vacinei contra tudo. Tomei as 4 doses da COVID-19 e a dose contra gripe. A vacinação é fundamental."





A enfermeira Natália Vanderlei Matias Simões, de 37 anos, levou os dois filhos para vacinar. David, de 2, recebeu no Parque Municipal as doses contra o sarampo e a gripe. Cauã, de 9, foi levado a um posto de saúde para receber a segunda dose contra a COVID-19.





Natália aproveitou o sábado para colocar as vacinas em dia e alerta as mães que ainda não levaram os filhos para imunizar por medo. "Tenho medo é de não trazer as crianças para vacinar. A vacina é muito necessária para evitar doenças graves."





MOBILIZAÇÃO DOS PAIS

A secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, afirmou que as campanhas de mobilização têm contribuído para aumentar a adesão dos pais à vacinação contra a COVID-19. "Temos que falar a importância da vacina e mostrar para os pais que uma dose para a Covid não é suficiente", afirmou.





A secretária lembrou que a prefeitura intensificará a campanha para convocar os pais. "Entendemos que não são as crianças que não querem se vacinar. São os pais que não querem vacinar os filhos. Temos trabalhado muito para mostrar a importância da vacina para os pais", disse.





A secretária destacou que, hoje, a campanha de mobilização segue. "Teremos quatro pontos onde vamos vincular a vacinação com o lazer." Neste domingo, 1º de maio, serão vacinadas, exclusivamente, as crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 nos espaços do BH é da Gente, nas regionais Centro-Sul, Pampulha, Oeste e Noroeste.





A campanha de vacinação contra a gripe tem o objetivo também de contribuir para a redução na ocorrência das doenças respiratórias nas crianças. "Um número muito grande de doenças respiratórias vai começar aparecer depois de maio e junho", ponderou a secretaria.





A coordenadora estadual do projeto de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Joseanne Gusmão, apontou as razões da baixa adesão na vacinação das crianças contra o sarampo e a COVID-19. Ela lembrou que, no caso do sarampo, o que pode ter levado à baixa adesão é o fato de Minas não ter registrado casos da doença em 2020 e 2021. "Causa uma falsa impressão de que a doença não pode voltar. As pessoas não se vacinam porque acham que não vão adoecer, o que é errado", pondera.





Em relação à influenza, ela destacou a importância dessa campanha nacional. O imunizante previne os casos graves de gripe, reduzindo as hospitalizações e mortes. "A campanha de vacinação contra a influenza já acontece há 24 anos devido ao impacto que tem na saúde pública. É importante que as pessoas se vacinem", concluiu. Ela também defendeu a importância da vacinação contra a COVID-19.





A secretária afirmou que, a partir de amanhã, Belo Horizonte deverá receber as vacinas contra a COVID-19 para aplicar no público na faixa etária acima dos 60 anos. Segundo ela, são necessárias 250 mil vacinas para cobrir o público de idosos. "A partir do momento em que tivermos todas as doses não há qualquer impedimento para que a gente comece a vacinação imediatamente", garantiu.