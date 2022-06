Prefeitura de JF volta a exigir máscaras após casos de COVID dobrarem

Juiz de Fora vacinou, até agora, 448.415 pessoas com a primeira dose; 397.857 com a segunda dose; 241.561 com a terceira dose, e 23.502 com a dose de reforço (foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação ) A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou nesta segunda-feira (6/6) que máscaras voltarão a ser obrigatórias em determinados espaços da cidade. A obrigatoriedade passará a valer a partir da quarta-feira (8/6), segundo portaria assinada pelo Secretário Municipal de Saúde, Ivan Chebli. Veja portaria completa

- Fica obrigatório o uso de máscaras faciais nos Serviços de Saúde Públicos e Privados, Instituições de Ensino Públicas e Privadas, Creches, Transporte Coletivo, Transporte Escolar, Transporte por Aplicativo, Táxis e Similares, Instituições de Longa Permanência (ILPI), Comunidades Terapêuticas e Serviços Residenciais Terapêuticos.





- Nas Unidades de Saúde (clínicas, ambulatórios, hospitais, farmácias, drogarias e congêneres), além de todos os trabalhadores de saúde, também devem obrigatoriamente utilizar máscara facial visitantes, pacientes e acompanhantes, enquanto permanecerem nos locais.





- Nos cemitérios, velórios, funerais e ofícios fúnebres, além de todos os trabalhadores, também devem obrigatoriamente utilizar máscara facial aqueles que permanecerem nos referidos locais.





A portaria também orienta que pessoas com sintomas gripais e/ou de COVID-19 devem usar máscaras em todos os espaços, mesmo os abertos. A recomendação é válida para pacientes imunossuprimidos ou que tenham a saúde fragilizada por causa de outras doenças.



A máscara também é indicada em locais abertos em que haja aglomeração de pessoas, assim como espaços fechados como comércios, bancos, elevadores e academias.

Casos de COVID dobram na cidade

A volta da obrigatoriedade das máscaras acontece 20 dias após a Prefeitura liberar o uso da proteção facial na em Juiz de Fora . Neste período, segundo dados do painel COVID-19 do Governo de Minas, Juiz de Fora registrou 521 casos confirmados e seis mortes.

Nos 20 dias anteriores (entre 25/04 e 15/05) foram registrados 252 casos confirmados e três mortes pelo novo coronavírus. Ou seja, os casos confirmados e as mortes dobraram desde que o uso de máscaras foi liberado na cidade.





O painel COVID-19 da Prefeitura de Juiz de Fora não é atualizado desde o dia 25 de maio. Já os boletins com o número de casos diários não são divulgados desde o final de abril. A reportagem do Estado de Minas questionou a Prefeitura de Juiz de Fora sobre o atraso na divulgação destas informações, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta. O texto será atualizado assim que a PJF responder os questionamentos.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, o Secretário Municipal de Saúde, Ivan Chebli, atribui a volta do uso de máscaras a este aumento no número de casos confirmados de COVID-19. “Hoje nós temos percebido um crescimento de novos casos. E essa medida [volta do uso de máscaras] visa exatamente a proteção individual e coletiva de nossa população”, destacou o chefe da Saúde de Juiz de Fora.

Prefeitura indica como obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos de ensino, equipamentos de saúde, transporte público, individual e funerais. pic.twitter.com/wLeKBIpCJz %u2014 Prefeitura de Juiz de Fora (@PrefeituraJF) June 6, 2022

Segundo o painel COVID-19 do governo de Minas Gerais, Juiz de Fora vacinou, até agora, 448.415 pessoas com a primeira dose; 397.857 com a segunda dose; 241.561 com a terceira dose, e 23.502 com a dose de reforço.

Os dados mostram que a procura pelas vacinas diminuiu na cidade desde o final de março. Até agora, de acordo com o governo estadual, 82,7% das pessoas (incluindo as crianças com mais de cinco anos) receberam a primeira dose; 76% a segunda; 56,7% a terceira e apenas 26,7% do público-alvo recebeu a dose de reforço.





Na portaria em que determina a volta do uso de máscaras pela cidade, o Secretário de Saúde informa que a Prefeitura vai fazer “campanhas educativas de prevenção, combate e reforço da vacinação contra a COVID-19”.

A medida adotada pela Prefeitura de Juiz de Fora segue a determinação de outras cidades da região da Zona da Mata Mineira, como Santos Dumont e Leopoldina, que também determinaram a volta do uso de máscaras em alguns locais das cidades.

