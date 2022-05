Prefeitura de Juiz de Fora retira obrigatoriedade de máscara na cidade

Nota da prefeitura inclui escolas e universidades na lista de locais sem obrigatoriedade do uso de máscaras

A Prefeitura de Juiz de Fora retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas do município. A decisão foi divulgada em uma nota técnica publicada no site oficial da Prefeitura nesta segunda-feira (16/05). Apesar da retirada da obrigatoriedade, o Executivo informa ser recomendado o uso da proteção facial.

"Os dados epidemiológicos sugerem estabilidade no número de casos positivos, internações e óbitos, cenário proporcionado pela ampliação da vacinação na população acima de 12 anos com duas doses e o crescente número de vacinados com dose de reforço, bem como a vacinação de crianças acima de cinco anos de idade", informou a Prefeitura.